Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in die Garage eines Mannes in der Bachstraße eingebrochen. Laut Polizeibericht stahlen die Täter ein Auto-Diagnosegerät sowie einen Laptop. Zudem beschädigten sie das vor der Garage abgestellte Auto des Mannes. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 350 Euro und bittet Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.