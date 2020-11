Der Montag ist wegweisend für die „Westricher Rundschau“. Denn an diesem Tag wird letztmals die Kuseler Ausgabe der RHEINPFALZ in Kusel selbst gestaltet. Das geschieht künftig in Kooperation mit den Redaktionen Kaiserslautern und Donnersberg zentral in Kaiserslautern. Themen- und Terminplanung sowie die Erstellung aller journalistischen Inhalte verbleiben jedoch hier.

Nein, kein Grund zur Sorge: Ihre RHEINPFALZ und damit das Kuseler Redaktionsteam bleiben weiterhin vor Ort bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser im Kuseler Land. Wann immer Sie Fragen oder Hinweise haben, wenn sie Termine mitteilen oder Themen anregen wollen – die Redaktion in der Bahnhofstraße 28 in Kusel bleibt Ihre Anlaufstelle. Einzig die Gestaltung der Seiten wandert an den sogenannten Kooperationsdesk nach Kaiserslautern.

Dort wird dann ein Team aus drei Redaktionen, dem immer auch ein Mitglied des Kuseler Redaktionsteams angehört, sowohl die Seiten für die gedruckte RHEINPFALZ-Ausgabe produzieren als auch die Inhalte auf unserer Internetseite und auf den Social-Media-Kanälen steuern – und zwar nach Vorgaben der jeweiligen Redaktion.

Mehr digitale Inhalte

Vermutlich werden Sie nun fragen: Warum das alles? Die Antwort ergibt sich aus den Veränderungen, denen das Zeitungs-, nein: das Medienwesen seit einigen Jahren unterworfen ist. Stichwort: Digitalisierung. Für ein Medienhaus wie die RHEINPFALZ ist es selbstverständlich, dass es den Bedürfnissen der Nutzer Rechnung trägt. Das bedeutet: Immer mehr Inhalte laufen auch auf digitalen Kanälen. Das bedeutet aber auch: Die Redaktion erledigt immer mehr zusätzliche Arbeiten.

Die Kooperation mit unseren beiden Nachbarredaktionen und eine damit einhergehende Spezialisierung soll hier helfen, die stetig wachsenden Aufgaben zu erledigen. Und das nicht nur ohne Qualitätsverlust, sondern sogar mit einer Qualitätssteigerung. Denn das Kuseler Team kann sich nun ganz dem Recherchieren und Abfassen redaktioneller Inhalte widmen: Artikeln für die Zeitung, Beiträgen für die Internetseite. Die Zeit der eierlegenden Wollmilchsäue, die alles zugleich machen müssen, ist damit vorbei.

Und die Planung aller Themen und Termine, auch solcher der freien Mitarbeiter im ganzen Kreis, verbleibt ebenfalls in Kuseler Hand.