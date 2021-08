Für langjährige Treue hat der Pfeffelbacher SPD-Ortsverein Mitglieder während seines Sommerfestes geehrt. Ein halbes Jahrhundert gehört Dieter Schug der SPD an. Wie Unterbezirksvorsitzender Jürgen Conrad und Vereinsvorsitzender Christian Diehl hervorhoben, hat sich Schug besonders engagiert. Seit seinem Beitritt arbeitet er in der Vorstandschaft, aktuell als Schriftführer. 35 Jahre war er Mitglied im Ortsgemeinderat, in den Jahren 1979 bis 1989 Ortsbürgermeister und fünf Jahre Beigeordneter. In Abwesenheit wurde Arno Müller für 40 Jahre ausgezeichnet. Er gelte im Verein als „Mädchen für alles“, der sich für die organisatorischen Dinge kümmere. Müller war zudem zehn Jahre im Ortsgemeinderat vertreten. Stefan Gaß wurde für 25-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.