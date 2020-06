Der Abriss dreier Gebäude in der Ortsmitte von Konken hat am Samstag begonnen. Unter den Augen einiger Zuschauer fielen Steinbrocken und flogen Ziegel. Bis zum Vormittag lag schon ein großer Teil des Anwesens an der Ecke Friedhofstraße darnieder.

Abgerissen werden im Laufe dieser Woche auch ein Nebengebäude und ein ehemaliges Bauernhaus neben dem Haus der Kulinarischen Landstraße. Wie berichtet, plant die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pfalz zusammen mit der Projektgesellschaft „Casa Conca“ an deren Stelle zwei miteinander verbundene, barrierefreie Gebäude mit 17 Wohnungen und einer Tagespflege. Fertigstellung soll Ende 2021 sein. Laut Investor Peter Bluhm kostet das Projekt 3,1 Millionen Euro.

Sobald es die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie erlauben, wolle die Awo eine Infoveranstaltung für ihr Projekt anbieten, berichtet Ortsbürgermeister Karl Knecht.