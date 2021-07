Schreck für eine Tierhalterin aus dem Landkreis Bad Kreuznach: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte die Frau am Dienstagmorgen, dass ihre Stute in der Nacht zuvor auf der Weide offenbar absichtlich verletzt worden war. Es handelt sich laut Polizei um eine Stichverletzung, die tierärztlich behandelt werden musste.

Das Pferd stand auf einer Koppel in der Nähe des Deslocher Sportplatzes, nur wenige Kilometer von der Grenze des Landkreises Kusel entfernt.

„Aufgrund der Art und Weise der Verletzung schließt die Polizei einen sexuellen Hintergrund der Tat aktuell nicht aus“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Schwarzer Kombi gesucht

Die Beamten ermitteln wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Sie hoffen, dass jemand Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Koppel aufgefallen sind, nicht nur am Montagabend, sondern vielleicht schon in den Tagen zuvor.

Insbesondere sind die Beamten an einem schwarzen Kombi mit Vechtaer Kreiskennzeichen (VEC) interessiert. Ein solcher Wagen sei in der Nähe der Weide gesehen worden, die Insassen könnten wichtige Zeugen sein, so die Polizei.

Hinweise: Polizei Kaiserslautern, 0631 3692620.