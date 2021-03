In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz nach Mitternacht, wurde in die IGS in Schönenberg-Kübelberg eingebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich der Schule Zutritt. Dabei hebelten sie die Tür auf. Was genau entwendet wurde, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.