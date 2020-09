Für 3,6 Millionen Euro entsteht in Konken ein „dezentrales Seniorenheim“. Am Freitag war erster Spatenstich. Die Initiative zu dem Bau kam von dem Kuseler Unternehmen Kair RLP. Entwickler ist die BLM Projekt aus Bann. Bauherr ist das eigens dafür gegründete Unternehmen Casa Conga. Betreiber wird der AWO-Bezirksverband. Die künftigen Bewohner sollen in ihrer vertrauten Umgebung und Nachbarschaft alt werden. Geplant sind 17 Wohnungen und eine Tagespflegeeinrichtung für 16 Gäste. Die Bauarbeiten sollen bis Ende 2021 abgeschlossen sein.