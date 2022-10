Die Live-Bühne in Godelhausen macht am Samstag, 22. Oktober, ihrem Name Ehre: Im Format „Offene Bühne“ können sich Musiker jeder Stilrichtung dem Publikum präsentieren.

Zugesagt für die Session am 22. Oktober haben, so Macher Günter Groß, bereits fünf Interpreten, die das Spektrum vom Liedermacher bis zum Rap abdecken. Spontanauftritte sind möglich, das Gasthaus stellt eine kleine Anlage.

Im November öffnet die Live-Bühne dann den Saal: Acoustical Jam um Frontmann Matthias Kinder gastieren am Samstag, 5. November, auf der großen Bühne und haben große Hits großer Stars im Gepäck: The Eagles, Pink Floyd, Bruce Springsteen, REM, Crosby/Stills/Nash, Eric Clapton, America, Bob Seger, Garth Brooks und Supertramp sind beispielsweise vertreten.

Eine Woche später, am 12. November, feiert die Live-Bühne einen „Irischen Abend“. Die Musik steuern Two Old Men bei und Bier von der Insel wird natürlich auch gezapft.

Für die beiden Konzerte gibt es in der Live-Bühne Karten im Vorverkauf, Telefon 06381 8649. Einlass zu allen Veranstaltungen ist um 19 Uhr, den Beginn entscheiden die Musiker, sagt Groß.