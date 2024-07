In der B-Klasse Nord halten sich die Teams bedeckt, wenn es um das Thema Aufstieg geht. Aber auch im Abstiegskampf wähnt sich bis auf eine Ausnahme keine Mannschaft. Dafür kommt einer forscher Neuling in die Klasse.

Wer will es dem SV Herschweiler-Pettersheim und der TSG Burglichtenberg nachmachen und ebenfalls in die A-Klasse aufsteigen? Die B-Klasse Nord hat in der abgelaufenen Saison zwei Mannschaften in die A-Klasse