Die Straße „In den Steinwiesen“ in Wolfstein ist teils stark beschädigt. Ein 125 Meter langes Teilstück soll vorerst nur geflickt werden.

Ein rund 125 Meter langes Teilstück der Straße „In den Steinwiesen“ weist tiefe Spurrinnen, Verformungen und Setzungen auf. Der Stadtrat Wolfstein stand jetzt vor der Frage, ob mit einer provisorischen Reparatur Zeit gewonnen werden sollte oder das Teilstück mit großem zeitlichen und finanziellen Aufwand direkt saniert werden soll.

Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Straße nicht sperren zu müssen, sollen die Spurrinnen mit einem Asphaltgemisch zeitnah beseitigt werden. „Das ist keine Dauerlösung, irgendwann müssen wir die Straße komplett machen, aber es bringt Zeit und spart erst einmal Geld“, sagte Stadtbürgermeister Christian Nickel. Während bei der Komplettsanierung mit einer siebenstelligen Summe gerechnet werden müsse und die Planung zudem lange dauere, kostet die Sofortmaßnahme rund 3000 Euro. „Mit der Reparatur ist den Leuten erst mal geholfen und es kostet nicht die Welt.“