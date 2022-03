Wenn im Sommer die Schüler der Grundschule die Ferien genießen, rückt ein Bautrupp an, um die Außenfassade und die Fenster zu reparieren.

Auf der Südseite des Altbaus sind die Fensteranschlüsse undicht, sagt Christoph Lotschütz, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal. Das hat vor allem bei schlechtem Wetter Folgen. Wenn es stark regnet dringe Wasser ins Gebäudeinnere ein. In den Sommerferien sollen deshalb die Fugen und die Fensteranschlüsse erneuert werden.

Lothschütz betonte, dass zudem an mehreren Stellen der Beton an der Fassade abgeplatzt sei. Aus diesem Grund sei an mehreren Stellen im Oktober 2021 schon einmal eine Fachfirma tätig gewesen, „da bestand Unfallgefahr“. Diese Schäden sollen im Zuge der Arbeiten ebenfalls behoben werden.

Die Kosten schätzt die Verwaltung auf 45.300 Euro. Der Verbandsgemeinderat ermächtigte Lothschütz, die Arbeiten an den günstigsten Bieter zu vergeben. Die Mittel stehen im Haushalt zur Verfügung, in dem in anderen Bereichen – Lothschütz nennt hier den Rückbau des Nawi-Raumes als Beispiel – Geld eingespart wird.