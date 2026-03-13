Auf dem Friedhof von Brücken soll in den kommenden Monaten ein Feld für Sternenkinder eingerichtet werden.

In etlichen Gemeinden und Städten gibt es sie bereits: Grabfelder für Sternenkinder – also Jungen und Mädchen, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Es sei wichtig, betonte Dahl, für diese Familien auf dem Friedhof ein eigenes Areal zum Trauern zu schaffen. Dafür hat die Ortsgemeinde Brücken laut Ortsbürgermeister Christof Dahl Geld in den Haushalt eingestellt.

Voraussichtlich werde es im nördlichen Bereich des Brücker Friedhofs angelegt. Und bestimmt werde es anders aussehen als der übrige Friedhof. „Dort soll es bunt und schön sein und sich obendrein anbieten als Treffpunkt für Menschen, die vielleicht ein ähnliches Schicksal teilen.“

Zu einer Informationsveranstaltung zu dem Thema seien „leider nicht allzu viele Interessierte gekommen“, sagte Ortsbürgermeister Dahl. Aber dafür habe sich ein reger Austausch ergeben. Und einige Vorstellungen der Bürger habe er „dankend mitgenommen“. Mit Hilfe von Ehrenamtlichen wird das Sternenkinderfeld in den nächsten Monaten angelegt.