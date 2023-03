Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Weil er mit seinem Auto in die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Kusel eingedrungen ist, Frauen mit dem Messer bedrohte und auch noch das Horst-Wessel-Lied sang, soll sich nun ein 54-jähriger Mann vor Gericht verantworten. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstag mitgeteilt.

Im Juli 2017 war der 54-Jährige aus dem Landkreis Kusel mit seinem Auto an die frühere Bundeswehr-Kaserne gefahren. Er nutzte den Moment, in dem nach der Einfahrt eines vorausfahrenden Wagens die