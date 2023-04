Mit dem Motto „Boulevardkomödie trifft Impro“ startet die Kleinkunstbühne Sommersaal in Hoppstädten in die Saison. Am Sonntag, 23. April, 17 Uhr, werden Hausherrin Claudia Stump und das Profi-Ensemble Der Fuchs aus Frankfurt für ein besonderes Erlebnis sorgen. Das Stück entsteht, während das Publikum zusieht, im Moment und im Miteinander.

Die Schauspieler Stefanie Petereit, Adriano Werner und Norbert Deeg werden mit Sommersaalchefin und Schauspielerin Claudia Stump in zwei Halbzeiten für kurzweilige Unterhaltung sorgen. Drei Jahrzehnte Bühnenerfahrung und 15 Jahre Freundschaft, sind eine gute Basis für ein Improvisationstheater, denn das Publikum wird die Stichworte liefern, aus denen die Darsteller binnen Momenten ihre Szenen entwickeln.

In der ersten Halbzeit wird der Fokus auf kurze, knackige Szenen gelegt, die für Lachsalven sorgen sollen. Nach der Pause stehen die Zeichen auf Boulevardkomödie, und zwar so, wie man sie seit über 100 Jahren kennt: mit Verwechslungen, schlagenden Türen, absurden Charakteren und Geschlechterstereotypen aus der Steinzeit, verspricht Stump. Doch auch wenn Zwischenrufe zu den Improvisationen gewünscht sind, bleibt es für die Zuschauer entspannt, während die Darsteller metaphorisch mit „verbundenen Augen über das Hochseil laufen“. Das Ensemble Der Fuchs, das seit Jahren deutschlandweit tourt, verspricht eine interaktive, innovative, inbrünstige und improvisierte Bühnenshow.

Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht. Um Anmeldung unter 06788 9709843 oder sommersaal@web.de wird gebeten. Weitere Infos unter www.sommersaal.de.