Kaum war das Anmeldeportal auf der Internetseite des Landkreises geöffnet, waren alle Termine für die Booster-Impfungen am Mittwoch, 24., und Freitag, 26. November, auf dem Windhof schon wieder vergeben.

„Kein freier Termin verfügbar“, hieß es am 19. November gegen 12 Uhr im Anmeldeportal für die Corona-Schutzimpfungen. Zu diesem Zeitpunkt waren die 1000 Termine für die vier Impftage in den kommenden beiden Wochen bereits seit zwei Stunden vergeben, sagt Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ „Gegen 10 Uhr war keine weitere Buchung mehr möglich“, sagt Hagner. Die Technik habe dem Ansturm standgehalten, „wir hatten ein kleines Problem mit einigen Bestätigungsmails. Das Problem besteht aber nicht mehr und hat letztlich auch keine Auswirkungen gehabt“. Ab Montag, 22. November, können Impfwillige erneut Termine buchen, für die Impftage am 8. und 10. Dezember.