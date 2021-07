Der Impfbus kommt nun, da ausreichend Impfstoff vorhanden ist, auch in den Landkreis Kusel, damit sich bislang Ungeimpfte ohne Termin impfen lassen können. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung macht er zu folgenden Terminen Station in der Region: Dienstag, 3. August, von 8 bis 12 Uhr am Penny in Lauterecken, und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau in Lauterecken; am Mittwoch, 4. August, 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr am Penny in Schönenberg-Kübelberg; am Dienstag, 10. August, von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau im Industriegebiet Kusel; am Dienstag, 17. August, von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr am Penny Altenglan; am Montag, 23. August, von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr am Wasgau Glan-Münchweiler; sowie am Mittwoch, 25. August, von 8 bis 12 Uhr am Wasgau in Schönenberg-Kübelberg und von 14 bis 18 Uhr am Penny in Waldmohr.

Schon zuvor, am Freitag, 30. Juli, bietet das Impfzentrum auf dem Windhof von 12.30 bis 16.30 Uhr Impfungen ohne Termin an. Mitzubringen ist nur der Personalausweis; ebenso beim Impfbus.