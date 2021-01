Die Reihe der Impfungen durch mobile Teams in den Altenheimen im Kreis Kusel geht weiter. Am Mittwoch und am Freitag ist jeweils die Einrichtung in Altenglan dran, am Donnerstag das Heim in Wolfstein. Für beide Einrichtungen sind insgesamt 189 Impfdosen vorgesehen, sagte Impfkoordinator Philipp Gruber auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zuvor waren das Zoar in Kusel, Pro Seniore in Lauterecken und CTS in Schönenberg-Kübelberg von mobilen Impfteams versorgt worden. Von den ursprünglich priorisierten Heimen im Kreis fehlt damit nur noch Waldmohr. Bislang sind im Kreis Kusel laut Gruber 350 Personen geimpft worden.