Thomas Danneck, einer der Kuseler Impfkoordinatoren, hat am Freitag darauf hingewiesen, dass es nicht in der Macht des hiesigen Impfzentrums stehe, den für die individuelle Impfung vorgegebenen Impfstoff zu ändern. „Das wird nicht von uns festgelegt, und wir können auch nur das impfen, was wir geliefert bekommen“, sagte er mit Blick darauf, dass auch am Freitag wieder etwa die Hälfte der für Astrazeneca vorgesehenen Impflinge vor Ort noch auf Biontech oder Moderna wechseln wollten.

Das habe zur Folge gehabt, dass es sehr viele Diskussionen sowohl bei der Anmeldung als auch in den Beratungsgesprächen mit dem Impfarzt gegeben habe und dadurch der ganze Betrieb ins Stocken geraten sei. Wer partout nicht mit Astrazeneca geimpft werden wolle, solle bitte vorab seinen zugeteilten Impftermin stornieren, um diesen für andere freizumachen, sich neu beim Land registrieren und sich mit seinem Hausarzt beraten. Vor Ort könne man in solchen Fällen eben nur Astrazeneca impfen – oder gar nichts.