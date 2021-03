Im Impfzentrum gab es am Mittwoch wieder Wartezeiten, aber deutlich kürzere im Vergleich zur Vorwoche. Wer unter 60 ist und für Astrazeneca vorgesehen, soll eine Absage erhalten. Es sei denn, das Land lässt sich auf einen Vorschlag aus Kusel ein.

„Wir hatten 414 Termine, so viel wie noch an keinem Tag. Aber wir waren um 16.51 Uhr durch“, freute sich Impfkoordinator Thomas Danneck am Abend. Der Rekord kam laut Danneck zustande, weil das Land wieder mehr Impfberechtigte eingebucht hatte als vorgesehen. Das Land versucht damit – wie schon eine Woche zuvor – die vorherigen Absagen wegen des zunächst vorübergehenden Astrazeneca-Impfstopps aufzufangen.

Am Mittwoch in der vergangenen Woche waren 350 Bürger bis 19.22 Uhr geimpft worden. „Alle haben dazu gelernt. Wir waren besser vorbereitet, die Leute sind deutlich pünktlicher gekommen, waren sehr diszipliniert und verständnisvoll“, sagte Danneck.

Zusätzliche Zelte und Stühle

Der Impfkoordinator hatte zusätzliche Zelte für die Wartenden organisiert und auch deutlich mehr Stühle standen bereit. „Außerdem haben mehrere Helfer vorab die Schlangen sortiert, damit nach Impfplan auch geimpft werden konnte und nicht nach Ankunft“, berichtete Danneck.

Auf dem Plan standen ausschließlich Impfungen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna. Erst am Samstag stehen wieder Impfungen mit Astrazeneca an – nach der Entscheidung des Landes aber nur noch für Menschen ab 60 Jahren.

Am Samstag Astrazeneca auf dem Plan

Laut Danneck sah der Plan für Samstag 232 Impfungen mit Astrazeneca vor, darunter 67 für Personen unter 60 Jahren. Die erhielten jetzt wohl kurzfristig eine Absage durch das Land. Er gehe davon aus, dass sie möglichst bald priorisiert mit Biontech oder Moderna geimpft würden.

Der Kuseler Impfkoordinator traut sich zu, genügend Impflinge zu finden, die über 60 sind, für Biontech und Moderna vorgesehen seien und bereit wären, auf Astrazeneca zu tauschen. „Wir haben eine Anfrage beim Land laufen, ob das möglich ist. Aber wir noch keine Antwort erhalten“, sagt Danneck. Es gehe jetzt um schnelle und unkomplizierte Lösungen, um die dritte Welle zu brechen oder zumindest einzubremsen.