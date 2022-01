Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen gibt es am Montag, 24. Januar, in Schönenberg-Kübelberg am Vereinshaus in Sand, Ziegelberg 34. Das Impfmobil des Sportbundes ist von 9 bis 17 Uhr beim Kultur- und Heimatverein vor Ort. Es müssen keine Termine vereinbart werden. Geimpft wird ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson. Personalausweis und Einverständniserklärungen für Minderjährige sind mitzubringen. Auch der Impfbus des Landes macht im Südkreis Station: am 24. Januar von 9 bis 17 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Dittweiler sowie am 26. Januar, 9 bis 17 Uhr, an der Schönbachhalle in Breitenbach.