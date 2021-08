40 Menschen haben sich am Dienstag auf dem Windhof ihre erste Schutzimpfung gegen das Coronavirus abgeholt. Das hat Impfkoordinator Thomas Danneck auf Anfrage nach den drei Stunden mitgeteilt. Im Impfzentrum können diese Woche von Dienstag bis Freitag, jeweils von 13 bis 16 Uhr, sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr alle Impfwilligen ohne vorherige Terminvereinbarung ihre erste Dosis bekommen. Vorzulegen ist nur der Personalausweis.

Nicht unter den 40 Impflingen am Dienstag waren laut Danneck Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren oder Hochbetagte. Für beide haben die Gesundheitsminister der Länder am Montag beschlossen, dass auch sie nun in den Impfzentren geimpft werden können beziehungsweise sich eine dritte Impfdosis verabreichen lassen können. Danneck sagte der RHEINPFALZ, es seien am Mittwochmorgen noch einige Dinge mit dem Land und in der Organisation zu regeln, damit diese beiden Personengruppen nach den neuen Vorgaben geimpft werden könnten.

Ob dies schon für Mittwochmittag gilt, vermochte er noch nicht zu sagen. Er glaubt allerdings auch, dass die vor allem für die Jugendlichen und Kinder heiß diskutierte Neuerung erst einmal im Bewusstsein der Bevölkerung „sinken muss“, ehe eine größere Anzahl zum Impfen geht.