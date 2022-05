Der Impfbus tourt weiter durch die Region – am 20. Juni von 10 bis 17 Uhr steht er auf dem Parkplatz in der Industriestraße 31 vor dem Wasgau-Markt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie die Auffrischungsimpfungen (Booster-Impfungen). Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vor Ort geimpft werden, 16 und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Versichertenkarte der Krankenkasse und falls vorhanden der Impfpass.