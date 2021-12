Zunächst angekündigt, nun doch gestrichen. Der Impfbus des Landes wird nach dem Impftag am Donnerstag an der Waldmohrer Kulturhalle in diesem Jahr nicht noch einmal in die Südkreis-Stadt kommen. Kreissprecherin Karla Hagner teilte am Donnerstag mit, der Termin sei gestrichen worden. Zu den Gründen konnte sie keine Auskunft geben.