Der Impfbus des Landes macht am 24. Mai wieder im Landkreis Kusel Station. Der Bus wird, wie die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mitteilt, an jenem Dienstag auf dem Parkplatz des Edeka- und Penny-Marktes in der Altenglaner Bahnhofstraße anrollen. Dort kann sich von 10 bis 17 Uhr jedermann gegen das Corona-Virus impfen lassen. Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich, es könne jedoch zu längeren Wartezeiten kommen.

Verabreicht werden laut Verbandsgemeinde Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen, sogenannte Booster-Impfungen. Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden, 16 und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind Personalausweis, Versichertenkarte der Krankenkasse und, falls vorhanden, der Impfpass.