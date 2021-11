Einer der Impfbusse des Landes macht am Mittwoch, 17. November, Station in Kusel. Zwischen 8 und 16 Uhr können sich Bürger am Haus der Jugend (Trierer Straße 61) ihre Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. In den Impfbussen sind auch Drittimpfungen möglich, sofern die zweite Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt (bei einer Impfung mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson mindestens 4 Wochen). Das Angebot der Auffrischungsimpfung richtet sich an alle Erwachsene, heißt es auf der Internetseite des Landes. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist der Personalausweis. Zur Verfügung stehen die Seren von Johnson und Johnson und Biontech/Pfizer. Geimpft werden können Personen ab zwölf Jahre. Diese müssen allerdings von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Bei 16- bis 18-Jährigen reicht eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten aus.