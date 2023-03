Einer der Impfbusse des Landes macht am Dienstag, 28. März, Station auf dem Parkplatz am Wasgau in der Kuseler Industriestraße. Von 10 bis 17 Uhr können sich dort Interessierte gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine Terminvereinbarung sei nicht erforderlich. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpfungen. Auch die vierte Impfung ist grundsätzlich möglich. Jugendliche ab zwölf werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft, bei 16- und 17-Jährigen reicht die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis, Versichertenkarte und, falls vorhanden, der Impfpass.