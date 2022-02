Die Impfbusse des Landes machen im März dreimal Station im Kreis. Ohne vorherige Terminvereinbarung können sich Impfwillige dort ihren Coronaschutz abholen.

Den ersten Stopp legt einer der Busse am Montag, 7. März, in Konken am Haus der Kulinarischen Landstraße (Hauptstraße 42) ein. Impfungen werden dort zwischen 10 und 17 Uhr verabreicht. Nach Mitteilung von Jennifer Beimbauer von der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan wird wegen der niedrigen Temperaturen ein Wartebereich im Innenraum des Gebäudes eingerichtet. Der Zugang sei barrierefrei, ein Fahrstuhl sei vorhanden. Weitere Impfbus-Termine im Kreis sind am Dienstag, 22. März, 10 bis 17 Uhr, an der Sporthalle in Odenbach (Schulstraße 4a) sowie am Montag, 31. März, 10 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus (Hauptstraße 5).

Mitzubringen sind der Personalausweis, die Versichertenkarte der Krankenkasse und – falls vorhanden – der Impfpass. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie die sogenannten Booster-Impfungen. Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigen geimpft werden, 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Es stehen die Seren von Johnson & Johnson, Biontech/Pfizer, Moderna und voraussichtlich auch erstmals der Impfstoff von Novavax für alle ab 18 Jahren zur Verfügung, teilt die Verwaltung weiter mit. Bei Booster-Impfungen muss die Zweitimpfung drei Monate zurückliegen; bei einer Impfserie mit dem Serum von Johnson & Johnson sind es vier Wochen.