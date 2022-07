Der Impfbus macht Station in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan: am Montag, 18. Juli, 10 bis 17 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in Altenglan. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind möglich, Über-70-Jährige können sich auch ihren zweiten Booster abholen – mit mindestens drei Monaten Abstand zum ersten.