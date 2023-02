Der Impfbus des Landes macht in den kommenden Wochen zweimal Station im Landkreis. Wie Kreissprecherin Karla Hagner mitteilte, steht der Impfbus am Dienstag, 28. Februar, von 10 bis 17 Uhr an der Sporthalle in Odenbach, Schulstraße 4a. Am Dienstag, 21. März, können sich Interessierte in Jettenbach – ebenfalls von 10 bis 17 Uhr – ihre Corona-Schutzimpfung auf dem Parkplatz am Sportgelände in der Austraße verabreichen lassen. Möglich sind Erst-, Zweit- sowie die Auffrischungsimpfungen. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten die Impfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 können mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten das Angebot wahrnehmen