Die Impfbusse des Landes legen im November drei Stopps im Landkreis ein. Erster Termin ist am Montag, 7. November, auf dem Edeka-Parkplatz (In den Zickelwiesen 17). Acht Tage später, am 15. November, hält der Impfbus auf dem Edeka-Parkplatz in Altenglan (Bahnhofstraße 40). Außerdem können sich Interessierte ihre Corona-Schutzimpfung am Dienstag, 22. November, auf dem Parkplatz des Sportgeländes in der Austraße abholen. Geimpft wird jeweils von 10 bis 17 Uhr. Es ist keine Terminvereinbarung notwendig. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenkassenkarte sowie das Impfbuch.