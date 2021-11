Im Landkreis wird es in den kommenden vier Wochen weitere Angebote geben, um sich die Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen. Neben den Impfangeboten in vielen Hausarztpraxen und dem Impfzentrum auf dem Windhof wird auch der Impfbus des Landes bis Weihnachten noch mehrfach Station im Kreis machen.

Zuletzt war das Angebot des Impfbusses sehr gefragt. In Wolfstein ließen sich mehrere hundert Personen ihre Corona-Schutzimpfungen verabreichen, in Kusel kamen so viele, dass der Impfstoff ausging. Das Land hat angekündigt, das Impfbus-Angebot auszubauen, und lässt der Ankündigung nun auch Taten folgen. Alleine im Dezember wird es neun Stopps im Kreis geben. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie die Auffrischungsimpfungen (Boosterimpfungen). Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vor Ort geimpft werden, 16- bis 18-Jährige benötigen eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis, falls vorhanden der Impfpass und mit Blick auf die jüngsten Impfbus-Stopps im Kreis auch etwas Zeit.

Termine

Odenbach am Donnerstag, 2. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Schulstraße 4a;

Schönenberg-Kübelberg am Samstag, 4. Dezember, 9 bis 17 Uhr, an der Grundschule, Pestalozzistraße 14;

Hinzweiler am Dienstag, 7. Dezember, 9 bis 17 Uhr, auf dem Sportgelände, In der Au 5;

Etschberg am Donnerstag, 9. Dezember, 9 bis 17 Uhr, an der Mehrzweckhalle, Hauptstraße 53;

Quirnbach am Montag, 13. Dezember, 9 bis 17 Uhr, am Bürgerhaus, Hauptstraße 5;

Jettenbach am Mittwoch, 15. Dezember, 9 bis 17 Uhr, am Sportgelände, Austraße 25;

Nanzdietschweiler , am Freitag, 17. Dezember, 9 bis 17 Uhr, an der Kurpfalzhalle, Hauptstraße 61;

Etschberg am Dienstag, 21. Dezember, 9 bis 17 Uhr, an der Mehrzweckhalle, Hauptstraße 53;