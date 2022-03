Die Corona-Beschränkungen werden weiter gelockert, der Inzidenzwert stieg zuletzt auf Rekordhöhe. Trotz der Lockerungen hält das Land im Zuge der Corona-Bekämpfung an seinem Impfbus-Angebot fest. Vier Stopps sind im April im Landkreis Kusel angekündigt.

Bei den Impfbussen des Landes können sich Interessierte ohne große Hürden die Erst-, Zweit- und sogenannte Booster-Impfung verabreichen lassen. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis, die Versichertenkarte und – wenn vorhanden – der Impfpass. An den Impfbussen werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft, sofern sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Im April fährt einer der Busse viermal (Park-)Plätze im Kreis an. Wie Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage mitteilte, ist der erste Stopp am Freitag, 1. April, auf dem Parkplatz von Takko Fashion, Industriestraße 23, in Kusel. Am Donnerstag, 7. April, steht der Impfbus an der Sporthalle in Odenbach, Schulstraße 4a. In Schönenberg-Kübelberg werden am Freitag, 22. April, auf dem Marktplatz, Rathausstraße 3, Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Zudem, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan mit, wird der Impfbus am Mittwoch, 27. April, erneut in der Kreisstadt auf dem Takko-Fashion-Parkplatz sein. Geimpft wird an allen Terminen von 10 bis 17 Uhr mit den Seren von Biontech, Johnson & Johnson sowie von Novavax für alle ab 18 Jahren.