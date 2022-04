Aufgrund fehlender Nachfrage befindet sich das ehemalige Landesimpfzentrum auf dem Windhof derzeit wieder im Dornröschenschlaf. Möglichkeiten, sich die Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen, gibt es im Kreis aber weiterhin. Neben den Arztpraxen können sich Impfwillige den Pieks auch bei einem der Impfbusse des Landes abholen. Im Mai gibt es drei Stopps im Landkreis. Dort werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis, die Versichertenkarte und – wenn vorhanden – der Impfpass. An den Impfbussen werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft, sofern sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Am Donnerstag, 5. Mai, hält der Impfbus am Sportplatz Jettenbach. Am Montag, 16. Mai, ist der Impfbus auf dem Parkplatz von Edeka Eckstein in Glan-Münchweiler, sowie am Mittwoch, 25. Mai, auf dem Edeka-Parkplatz in Altenglan zu finden. Geimpft wird jeweils von 10 bis 17 Uhr mit den Seren von Biontech, Johnson & Johnson und vermutlich auch von Novavax (für alle ab 18 Jahren), teilte die Kreisverwaltung mit.

Im April hält der Impfbus noch einmal in Kusel, und zwar am Mittwoch, 27. April, auf dem Parkplatz von Takko Fashion, Industriestraße 23.