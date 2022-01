Neben den Impfangeboten in den Hausarztpraxen oder Sonderimpfaktionen – zum Beispiel am 5. Januar in Brücken oder am 8. Januar in Glan-Münchweiler – wird auch der Impfbus des Landes im Januar mehrfach im Kreis Stopps einlegen.

Ohne viel Bürokratie und ohne Terminvereinbarung können Impfwillige zu den Haltepunkten der Impfbusse kommen. Mitzubringen sind der Personalausweis und gegebenenfalls der Impfausweis. Termine müssen nicht vereinbart werden. Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie die sogenannten Booster-Impfungen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt allen Personen ab 18 Jahren diese Auffrischungsimpfung, deren vollständiger Impfschutz drei Monate zurückliegt, bei Johnson & Johnson vier Wochen.

Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten vor Ort geimpft werden. Für Fünf- bis Elfjährige werden Impfungen in den Landesimpfzentren angeboten. Auch 16- bis 18-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Im Landkreis wird der Impfbus im Januar zwölfmal Station machen.

Impfaktionen gibt es in dieser ersten Januarwoche außerdem in Brücken am Mittwoch, 5. Januar: Im Jugend- und Vereinshaus, Hauptstraße 26, wird von 14 bis 18 Uhr ohne Termin ausschließlich geboostert. Geimpft wird mit Moderna, Unter-30-Jährige werden mit Biontech geimpft.

Zur dritten Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus in Glan-Münchweiler rufen die beiden Ärzte Valeska Neudert-Heil und Thomas Neudert zusammen mit dem Ortsgemeinderat auf. Am Samstag, 8. Januar, werden von 9 bis 14 Uhr Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verabreicht. Die Aktion „Glan-Münchweiler impft!“ findet im Dorfgemeinschaftshaus, Schulstraße 1, statt. Gespritzt werde entweder der Impfstoff von Biontech oder der von Moderna, heißt es in der Ankündigung.

Ebenfalls am Samstag wird in Waldmohr geimpft, von 10 bis 14 Uhr in der Kulturhalle, so lange der Vorrat reicht. Die Ärztinnen Constanze Fischer-Hammadeh und Rebecca Eisel verabreichen den Impfstoff von Moderna, Schwangeren sowie Unter-30-Jährigen soll Biontech gespritzt werden.

Impfbus-Termine

Erdesbach am Dienstag, 4., Montag, 10. sowie Freitag, 14. Januar, jeweils von 9 bis 17 Uhr an der Glantalhalle, Mühlweg 33

Odenbach am Donnerstag, 6., und Freitag, 28. Januar, 9 bis 17 Uhr, an der Sporthalle, Rother Straße 6a

Jettenbach am Mittwoch, 12. Januar, 9 bis 17 Uhr, Musikantenlandhalle, Austraße 27

Herschweiler-Pettersheim am Samstag, 15. Januar, Herzog-Christian-Schule, 9 bis 17 Uhr, Am Sportplatz 10

Waldmohr am Dienstag, 18. Januar, 9 bis 17 Uhr, Rothenfeld-Sporthalle, Saarpfalzstraße 4b

Hinzweiler am Donnerstag, 20. Januar, 9 bis 17 Uhr, in der Königslandhalle, In der Au 5

Dittweiler am Montag, 24. Januar, 9 bis 17 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Schmittweilerstraße 12

Breitenbach am Mittwoch, 26. Januar, 9 bis 17 Uhr, Schönbachtalhalle, Auf dem Wilcher 12