Der Inzidenzwert bewegt sich im Landkreis Kusel in den vergangenen Tagen und Wochen im 700- bis 800er-Bereich. Die Lage auf den Intensivstationen der Krankenhäuser scheint sich mit Blick auf Corona etwas zu entspannen. Um ein schnelles Impfangebot zu unterbreiten, fahren die Impfbusse des Landes auch weiterhin Kommunen an. Im August legt der Impfbus drei Stopps im Landkreis ein. Dort können sich Interessierte die Erst-, Zweit- und sogenannte Booster-Impfung verabreichen lassen. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Versichertenkarte und – wenn vorhanden – der Impfpass. An den Impfbussen werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft, sofern sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Termine



Jeweils von 10 bis 17 Uhr werden Impfungen verabreicht am

Dienstag, 2. August, Parkplatz Edeka Eckstein, Homburger Straße 9 in Glan-Münchweiler

Montag, 15. August, Wasgau-Parkplatz, Industriestraße 31b in Kusel