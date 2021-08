Auch in der kommenden Woche halten die Impfbusse wieder vor Supermärkten im Landkreis. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Johnson & Johnson und Moderna. Der Bus mit einem Impfteam stoppt am Montag, 23. August, 8 bis 12 Uhr, vor dem Wasgau-Markt in Glan-Münchweiler (Ringstraße 43), sowie am Mittwoch, 25. August, 8 bis 12 Uhr, vor der Wasgau in Schönenberg-Kübelberg (Sander Straße 24) sowie von 14 bis 18 Uhr vor dem Penny Markt in Waldmohr (Vor der Muhl 2). Wer sich im Impfbus seine Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen möchte, muss sich nicht anmelden, aber ausweisen können. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilte, sollen „die jetzt Erstgeimpften zusätzlich mit einer Zweitimpfung“ versorgt werden können.