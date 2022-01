Unter dem Motto „Impfen ist die beste Verteidigung“ legt am Montag, 24. Januar, das Impfmobil des Sportbundes Rheinland-Pfalz einen Stopp am Vereinshaus des Kultur- und Heimatvereins (KuH) Sand, Ziegelberg 34, ein. Zwischen 9 und 17 Uhr werden laut Mitteilung vom Vereinsvorsitzenden Thorsten Bischoff Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht. Terminvereinbarungen sind nicht notwendig. Am Impftag stehen die Seren von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung. Mitzubringen sind der Personalausweis, gegebenenfalls der Impfausweis. Impfwillige 16- und 17-Jährige benötigen eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern. Für die Impfung von Zwölf- bis 15-Jährigen muss ein Erziehungsberechtigter anwesend sein; Kinder zwischen fünf und elf Jahren können ihren Corona-Schutz nicht am Impfbus erhalten. Weitere Infos im Netz.