Der Inzidenzwert ist im Vergleich zu den vergangenen Monaten deutlich gesunken, die Corona-Lage in den Krankenhäusern scheint sich etwas zu entspannen. Das Land Rheinland-Pfalz fährt mit den Impfbussen dennoch weiterhin Kommunen an, um ein schnelles und unbürokratisches Impfangebot gegen das Coronavirus zu unterbreiten. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, legt der Impfbus im Juni und Juli fünf Stopps im Landkreis ein. Bei den Impfbussen des Landes können sich Interessierte die Erst-, Zweit- und sogenannte Booster-Impfung verabreichen lassen. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Versichertenkarte und – wenn vorhanden – der Impfpass. An den Impfbussen werden auch Jugendliche ab zwölf Jahren geimpft, sofern sie von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

Termine



Jeweils von 10 bis 17 Uhr werden Impfungen verabreicht am

Montag, 20. Juni, auf dem Wasgau-Parkplatz (Industriestraße 31b) in Kusel

Dienstag, 28. Juni, an der Sporthalle in Odenbach (Schulstraße 4a)

Dienstag, 5. Juli, auf dem Penny-Parkplatz (Festwiesenstraße 3) in Schönenberg-Kübelberg

Montag, 18. Juli, Parkplatz Edeka Eckstein Altenglan (Bahnhofstraße 40)