Ohne viel Bürokratie und ohne Termin können Impfwillige in den kommenden Wochen das Angebot der rheinland-pfälzischen Impfbusse wahrnehmen. Dieser legt im Januar noch einen Stopp im Landkreis ein, nämlich am Montag, 31. Januar, 9 bis 17 Uhr, an der Halle des Turn- und Sportvereins Schönenberg-Kübelberg (Zwerchstraße 32). Für den Februar hat das Land drei Impfbus-Stopps im Kreis Kusel angekündigt: am Montag, 7. Februar, 9 bis 17 Uhr, in der Etschberger Mehrzweckhalle (Haupstraße 53), am Montag, 14. Februar, 9 bis 17 Uhr, an der Musikantenlandhalle Jettenbach (Austraße 27) sowie am Dienstag, 22. Februar, 9 bis 17 Uhr, an der Waldmohrer Kulturhalle (Bahnhofstraße 57b).

Verabreicht werden Erst-, Zweit- sowie die sogenannten Booster-Impfungen. Jugendliche ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigen ebenfalls vor Ort geimpft werden, 16- und 17-Jährige benötigen die Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Versichertenkarte der Krankenkasse und – falls vorhanden – der Impfpass.