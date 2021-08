Am Dienstag legte der Impfbus im Landkreis Kusel weitere Stopps ein. Auf den Parkplätzen der Discounter Penny Markt in Altenglan und Aldi in Kusel ließen sich 90 Personen ihre Corona-Schutzimpfung verabreichen.

Sechs mobile Impfbusteams sind seit Anfang August in Rheinland-Pfalz unterwegs sind, um der Bevölkerung auf großeren Plätzen ein unbürokratisches Impfangebot gegen Corona zu machen. Monika Borger aus Altenglan ließ sich auf dem Penny-Parkplatz impfen, „da ich bisher keine Zeit hatte“. Sie hat sich für den Biontech-Impfstoff entschieden: „Denn der ist der Beste“, ist sie überzeugt.

Simona Stemler aus Bedesbach wollte sich ursprünglich vom Hausarzt ihre Schutzimpfung verabreichen lassen. Nach langem Warten habe sie erfahren, dass er nicht mehr impft, weshalb sie nun das Angebot des Impfbusses wahrnehme. Ein 27-jährige Bedesbacher hat nach eigenen Worten lange Zeit gezögert, da er Impfreaktionen befürchte. Nun ließ er sich impfen, „da man sowieso nicht mehr drumherum kommt“. Er habe von Freunden und Bekannten gehört, dass die meisten die Impfung gut vertragen hätten. Er wählte den Impfstoff von Johnson & Johnson aus, da „brauche ich mich nur einmal impfen zu lassen“.

Ein Ehepaar aus Bosenbach, das nach eigenen Angaben seit Monaten geimpft ist, möchte nun auch ihren minderjährigen Sohn impfen lassen. Den Ausschlag habe die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gegeben. Die Eltern wollten vermeiden, dass der Sohn Schwierigkeiten in der Schule bekommt. Sie schildern, die Schulleitung habe bei den Kindern schon angefragt, ob sie sich impfen lassen werden. Und noch einmal Homeschooling über mehrere Wochen hinweg wolle man nicht mehr mitmachen, sagten sie.