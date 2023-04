Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen 2:0-Heimsieg feierte der VfB Waldmohr am Sonntag gegen den FV Kusel im Aufstiegsspiel der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. In einer von beiden Mannschaften intensiv geführten Begegnung fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit.

Schiedsrichter Frank Bäumer hatte alle Hände voll zu tun. Die beiden Mannschaften schenkten sich nichts. Es kam zu vielen Spielunterbrechungen durch Fouls und Diskussionen. Bäumer verteilte sechs