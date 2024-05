Rund 17.000 Einwohner auf einer Fläche von gut 131 Quadratkilometern werden vom erweiterten Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Rehweiler versorgt. Von dort aus starten 15 Postlerinnen und Postler mit ihren Elektrozustellautos die Zustellung. Laut Mitteilung der Post haben sie dabei Woche für Woche gut 6000 Pakete und rund 40.000 Briefe im Gepäck. Mit der steigenden Anzahl von Paketen sei der Bedarf an mehr Verteilplatz und mehr Ladestationen immer größer geworden. Der Arbeitsbereich wurde auf jetzt 600 Quadratmeter vergrößert. Sascha Barbarto, Abteilungsleiter Auslieferung in Saarbrücken: „Der zwischen alter und neuer Halle komplett überdachte Hof ist fast schon einmalig in Deutschland. Die Zustellfahrzeuge stehen in diesem Bereich komplett unter einem Dach und können trocken beladen werden.“ Der neue Standort sei für weiteres Wachstum und damit für die Zukunft gerüstet.