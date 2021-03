Keine Schule, keine Vereinsaktivitäten, dafür strikte Kontaktbeschränkungen. Das trifft Jugendliche teils hart. In der außerschulischen Jugendarbeit gibt es gravierende Einschnitte. Unabhängig von der Pandemie, steht das Jugendbüro vor einem weiteren Umzug.

„Das Tagesgeschäft ist mit dem Lockdown zum Erliegen gekommen, nur noch Einzelfallhilfe kann stattfinden“, berichtet Jugendsozialarbeiter Daniel Hübner vom Jugendbüro Wolfstein. Per E-Mail und Telefon ist er immer erreichbar, hilft bei Bewerbungen oder gibt auch Tipps bei allgemeinen Problemen.

Man sollte Jugendliche nicht nur als Schüler betrachten, meint Hübner. Auch wenn die schulische Bildung natürlich wichtig sei, müsse im Außerschulischen viel kompensiert werden. Läuft es mit Freunden, in der Schule oder zuhause nicht so richtig rund, dann haben die Jugendsozialarbeiter ein offenes Ohr. „Nur ist das momentan schwierig, denn Jugendarbeit lebt von der Interaktion und dem persönlichen Kontakt, der durch nichts zu ersetzen ist“, erklärt Hübner und konkretisiert: „Oft ergeben sich im täglichen Beisammensein Dinge, zum Beispiel beim Billard spielen. Das ist der Kern der Arbeit, gerade das Unterschwellige, Ungezwungene, bringt oft Dinge ans Tageslicht, besonders jene, die Jugendliche vielleicht nicht am Telefon ansprechen wollen.“

Tipps für die Eltern

Besonders betroffen seien Jugendliche, die auch vorher schon gewisse Schwierigkeiten hätten. Teile der Klientel hätten daheim kein Internet oder die Hardware fehle. Diese Jugendliche tun Hübner besonders leid. Sie zu erreichen, sei prinzipiell schwieriger, und jetzt seien sie noch schwerer zu greifen.

Da die unmittelbaren Angebote mit persönlichem Kontakt zum Erliegen kamen, wurden zahlreiche digitale Angebote von den Jugendsozialarbeitern im Nordkreis unter anderem im Amtsblatt verbreitet und beispielsweise auch Eltern Tipps gegeben, wie man Corona seinen Kindern erklären kann. Zuletzt gab es eine Aktion, um zuhause Fasching zu feiern. Die Resonanz sei gut gewesen, zudem hätten sicherlich einige die Back- und Unterhaltungstipps genutzt, ohne es den Jugendsozialarbeitern zurückzumelden.

Ideen für Ostern

Hübner verrät, dass es zu Ostern eine digitale Aktion geben wird, wenn auch noch nichts in Stein gemeißelt sei: „Es ist wichtig, etwas anzubieten, auch wenn ausschließlich digital.“ Auch in den Sommerferien sei man gewillt, ein Programm zu erstellen, jedoch werde mit den Planungen noch abgewartet, bis die Rahmenbedingungen klarer seien. Fragen hierbei sind beispielsweise, wie groß eine Gruppe sein darf und ob Angebote nur draußen stattfinden können. Entsprechend soll kurzfristig geplant werden, wie es auch im Sommer 2020 der Fall war – damals mit gutem Erfolg.

Man warte auf Lockerungen, denn bisher wurden meist kurz nach den Schulöffnungen auch die Jugendtreffs bald geöffnet. Doch es stellt sich die Frage: Wie soll das funktionieren? In den Schulen ist Wechselunterricht angesagt, aber dies in die Jugendarbeit zu übernehmen, sei organisatorisch schwierig.

Das Maskenproblem

Ein weiteres Problem: Auch wenn die Akzeptanz der Jugendlichen zum Tragen der Maske da sei, so wollen manche nicht auch noch in ihrer Freizeit permanent Maske tragen.

Im Austausch mit Kollegen anderer Verbandsgemeinden, sei man zum Ergebnis gekommen, dass es seine Zeit dauern werde, bis der Stand von vor Corona wieder erreicht werden könne. Für die Jugendlichen sei Kontinuität wichtig. Die Treffs müssten eine ständige Anlaufstelle sein. Ziel sei, immer präsent zu sein und eine Verlässlichkeit zu bieten.

Ablenkung in der Natur

Für den restlichen Lockdown empfiehlt der Jugendsozialarbeiter den Eltern, Alternativangebote zum Medienkonsum zu unterbreiten. Gerade biete die Natur in jedem Ort etwas Ausgleich. „Wandern und ein Picknick mit der gesamten Familie“, sei eine Möglichkeit. In Wolfstein biete sich der Panoramaweg an, auch das Gipfelkreuz des Königsbergs könne erglommen werden. Man müsse nicht immer weit fahren und könne viel vor der Haustür entdecken.

Die Standortfrage

Das Jugendbüro Wolfstein, früher in einem Gebäude am Rathausplatz im Obergeschoss untergebracht, musste wegen dem Brandschutz umziehen und hat am Ring 5 bereits 2019 ein gutes Zwischenquartier gefunden. Vom Umzug habe das Jugendbüro profitiert, der Standort sei ideal und vor Corona sei es auch bestens gelaufen, berichtete Daniel Hübner. Der Zulauf sei immer gut, bis sehr gut gewesen.

Geplant ist, in Zukunft in der Bergstraße in ein Gebäude der Verbandsgemeinde umzusiedeln, gegenüber der Verwaltung in Wolfstein. Der Verbandsgemeinderat hat dem auch schon zugestimmt. Doch der Umzug wird noch ein wenig dauern, da noch ein Architekt gesucht werden muss. Doch die Zwischenlösung sei „top“, befindet Hübner. Dass das künftige Jugendbüro nach den Wünschen der Jugendsozialarbeiter gestaltet werden soll, sei „fast zu schön, um wahr zu sein“, zeigt sich der Jugendsozialarbeiter begeistert. Das zeige die Wertschätzung für die Jugendarbeit. In dem künftigen Gebäude könne definiert werden, welche Räume, in welcher Größe gebraucht würden. Der Jugendtreff Lauterecken ist bereits seit September 2019 im ehemaligen Forstamt Lauterecken beheimatet.