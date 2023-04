Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das war mal eine würdige Huldigung an den Sechssaiter: Am Samstag strömte Gitarrenpower aus jeder Ecke des Kinett.

Am Samstag gab es Gitarre satt: erst den Gitarrenflohmarkt am Nachmittag, und dann der Ausnahmegitarrist Martin Ettrich und seine Combo The Almost Three. Die Band demonstrierte im Kinett, was man mit so