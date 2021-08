Durchweg zufrieden zeigen sich die Imker im Landkreis mit der Honigernte im vergangenen Jahr. Mancherorts gab es sogar Rekordergebnisse. Aber Bienen sind mehr als Honig. Sie haben einen außerordentlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, der sich sogar in Euro beziffern lässt.

Das beste Ergebnis seit den Aufzeichnungen zur Honigernte meldet der Imkerverein Altenglan. Dort trägt Honigobmann Klaus Jung seit 2003 Daten der Mitglieder zusammen und rechnet anhand dieser Angaben auf die Gesamtmenge im Verein hoch. Im Verein werden 518 Bienenvölker von 106 Imkern betreut. Mehr als ein Drittel der Imker beteiligte sich 2020 an Jungs Umfrage. Nach seiner Hochrechnung ergibt sich ein durchschnittlicher Honigertrag von 45,7 Kilogramm pro Volk. Der Rapsertrag im Frühjahr sei zwar spärlich gewesen, dafür aber sei die Sommertracht enorm gut gewesen. Er selbst habe mehr als 60 Kilogramm Honig pro Volk aus den Waben geschleudert – ein Rekord, wie er sagt. Zudem sei der Honig von hervorragender Qualität. Auch der Verkauf sei außerordentlich gut gelaufen, schildert Jung.

23 Tonnen Honig

Der Gesamthonigertrag im Verein liegt bei 23.071 Kilogramm. Jung stellt zusätzlich auch noch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung an, indem er abfragt, zu welchen Preisen die Mitglieder ihren Honig verkaufen. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 5,38 Euro je 500-Gramm-Glas errechnet sich ein Verkaufserlös von fast 250.000 Euro – vorausgesetzt, alles würde verkauft.

Neben der Honigproduktion ist die Bestäubungsleistung der Bienen auch von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Dabei wird dieser volkswirtschaftliche Nutzen mit dem Zehn- bis 15-fachen des Verkaufspreises angesetzt. Damit ergibt sich alleine für den Imkerverein Altenglan ein eine Wertschöpfung zwischen 2,5 Millionen und rund 3,7 Millionen Euro.

Pollen bedeuten Leben

Von einem trockenen Frühjahr berichtet der Vorsitzende des Imkervereins Kohlbachtal, Hans-Jürgen Haas. In dem 78 Mitglieder zählenden Verein werden 371 Bienenvölker betreut. Eine exakte Statistik über die geernteten Honigmengen wird zwar nicht geführt, aber aus Gesprächen untereinander lässt sich die Situation einschätzen. Er habe schon befürchtet, seine Bienen im Frühjahr zusätzlich füttern zu müssen, erzählt Haas. Es sei ein sehr durchwachsenes Frühjahr gewesen. Alle Pflanzen hätten quasi zur gleichen Zeit geblüht, sodass sich anschließend eine Trachtlücke ergeben habe.

Problem hierbei sei der Pollenmangel, durch den die Bienen in ihrer Existenz bedroht sind. Pollen sind Eiweißträger, ohne die keine Biene überleben kann. Dennoch habe er im Frühjahr bei der ersten Schleuderung etwa 20 Kilogramm Honig pro Volk ernten können, sagt Haas. Zwischen 15 und 20 Kilogramm pro Volk seien es dann auch im Sommer gewesen, erzählt Haas. Allerdings sei er im Sommer mit seinen Bienen gewandert. Haas wollte sortenreinen Honig ernten – und zwar von Akazie, Robinie und Kastanien. Aber das Wetter und die Temperaturen spielten nicht so recht mit. Am bescheidensten sei der Ertrag beim Kastanienhonig mit acht Kilogramm ausgefallen. Robinie und Akazie hätten etwas mehr gebracht. Bei Imkern, die andere Standorte gewählt hätten, sei der Ertrag höher gewesen.

Neun Mitglieder, 45 Völker

Der Imkerverein Glantal erlebt mit nur noch neun Mitgliedern personell zurzeit eine Krise, wie Ralf Kohl berichtet. Er ist momentan der Ansprechpartner im Verein und spricht von einem guten Honigjahr. 45 Völker würden von den neun Mitgliedern bewirtschaftet. Er selbst habe eine Rekordernte eingefahren, er habe sogar Gläser nachkaufen müssen, um seinen Honig abfüllen zu können. 30 bis 40 Kilogramm Honig pro Volk habe er geerntet. Auch bei den Kollegen sei der Ertrag gut gewesen.

Von einem sehr guten Jahr spricht Urban Michael Betz, Vorsitzender des Imkervereins Odenbach. In dem acht Mitglieder starken Verein werden zwischen 30 und 35 Bienenvölker gehalten. Schon Ende April, etwa 14 Tage bis drei Wochen früher als in den Vorjahren, sei zum ersten Mal der Honig aus den Waben geschleudert worden. „Man konnte im Vier-Wochen-Rhythmus schleudern, da waren die Honigräume schon wieder voll“, erzählt Betz.

Auch Siegfried Weiß, Vorsitzender des Imkervereins Grumbach, bezeichnet die Honigernte zwar nicht als sehr gut, aber gut. Mit Kilogramm-Angaben pro Volk könne er sich aber nicht anfreunden. Dazu seien die Völker zu unterschiedlich in ihrer Größe, das mache Vergleiche schwierig. Der Verein habe zehn Mitglieder, sieben seien noch aktiv, zwei junge Mitglieder seien dazugekommen.