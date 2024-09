Am wohl letzten sonnigen und warmen Samstag der Saison bleibt es im Rüllbergbad sehr ruhig. In Sylvia Buchwalds Imbiss sind die Fritteusen angeworfen, die ersten Bratwürste liegen auf, aber die Kundschaft bleibt über den Mittag noch aus. Obwohl die Saison von „Sylvias Wurstengel“ sehr wechselhaft verlief, wird am Ende des Schnupperjahres eine Schwarze Null stehen.

Idyllisch liegt der Imbiss, ansprechend dekoriert mit Sitzgelegenheiten im Schatten, aber auch Sonnenplätzen. Sylvia Buchwald bietet hier die Schwimmbadklassiker von Pommes, Würstchen,