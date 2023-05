Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was kann eine Stadt tun, um bekannter zu werden? Sie kann sich beispielsweise am Projekt Kuladig beteiligen, einer digitalen Plattform, mit deren Hilfe man seine Stadt überregional präsentieren kann. Lauterecken ist dabei. Am Montag war Ortstermin, um zu sichten, mit welchen Sehenswürdigkeiten man sich auf Kuladig präsentieren möchte.

2017 ist das Projekt Kuladig in Rheinland-Pfalz gestartet. Es setzt sich aus den Worten Kultur, Landschaft und digital zusammen. Die digitale Informationsplattform erfasst kulturelle Objekte