Eigentlich wollte der Rehbock nur aus einem Garten flüchten; dabei ist er in einem Zaun steckengeblieben. Die Feuerwehr hat den Bock gerettet und an Tierschützer übergeben.

Am frühen Mittwochmorgen hatte sich ein Rehbock beim Versuch, aus einem eingezäunten Grundstück in der Brücker Hauptstraße zu entkommen, durch eine dicht bewachsene Sichtschutzhecke gearbeitet. Wie die Feuerwehr mitteilte, stieß das Reh dabei jedoch auf der anderen Seite auf einen Metallzaun. Beim Durchzwängen zwischen zwei senkrechten Stäben des Zauns blieb der Bock in Höhe seines Beckens hängen. Dem Paarhufer war weder ein Vor noch ein Zurück möglich.

Die zunächst alarmierte Polizei hatte kein geeignetes Werkzeug, um das Tier zu befreien. Also wurde die Feuerwehr alarmiert. Wehrleute beruhigten das erschöpfte Reh zunächst, das sich beim Versuch, aus seiner misslichen Lage zu entkommen, bereits an den Stäben das Fell abgescheuert hatte. Da die Polizei den Jagdpächter nicht erreichte, wurde eine Wildtierretterin dazugerufen. Nach Rücksprache mit der Polizei wurde der Rehbock schließlich durch Aufspreizen der Zaunstäbe von der Feuerwehr befreit und in einer Transportbox gesichert.

Das Tier ist noch an dem Morgen wieder in die Natur entlassen worden, sagte Wildtierretterin Julia Bay der RHEINPFALZ: „Der Rehbock hat glücklicherweise nur Schürfwunden erlitten.“ In diesem guten gesundheitlichen Zustand, der durch den zuständigen Jagdpächter bestätigt worden sei, habe man das Tier guten Gewissens wieder aussetzen können. Bay attestierte den Wehrleuten aus Brücken, gute Arbeit geleistet zu haben.