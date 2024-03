Mit einer Betrugsmasche versuchen derzeit angebliche Mitarbeiter einer Pflegeberatung sensible Daten von älteren oder hilfsbedürftigen Personen zu ergaunern. Im Oberen Glantal sind in den vergangenen Tagen mehrere Fälle bekannt geworden. Versicherungen mahnen zur Vorsicht.

Der Anruf kam Ende Februar. Am Telefon war ein angeblicher Mitarbeiter einer Pflegeberatungsfirma, berichtet eine Frau aus dem Südkreis, die nicht namentlich genannt werden möchte. Da sie sofort erkannt habe, dass es sich um eine Masche handeln muss, habe sie gleich aufgelegt.

Allerdings hatte dieselbe Firma auch bei ihren Eltern angerufen. Es sei behauptet worden, dass man sich kümmern wolle, ob alle Pflegeleistungen ausgeschöpft würden. So habe ihre Mutter, die über 80 Jahre alt ist und deren Mann einen Pflegegrad hat, „in einem netten Gespräch am Telefon“ Geburtsdatum, Krankenkasse sowie Versichertennummer preisgegeben, schildert die Tochter. „Die Adresse hatten die Anrufer schon, da sie sich offenbar alter Telefonbücher, wo Name und Adresse zuzuordnen sind, bedienen.“ Daher habe ihre Mutter keinen Verdacht geschöpft, und die geforderten Daten herausgegeben. Anschließend sollte die Mutter auf einen Vertrag in der Post warten. Dieser sollte dringend innerhalb von sieben Tagen unterschrieben zurückgeschickt werden, so die Forderung.

Postsendung kommt einige Tage später

Allerdings sei ihrer Mutter dies dann doch komisch vorgekommen, berichtet die Tochter weiter. Die Mutter habe ein paar Tage später die Krankenkasse über den Vorfall informiert. Dort habe man ihr geraten, das Schreiben zunächst abzuwarten. Als dieses mit einem Formular samt Übersicht zum Ausschöpfen von Pflegehilfsmitteln eintraf, fiel der Tochter sofort auf, dass darauf gar kein Name oder Kontakt zu finden war. „Es gab lediglich eine Telefon- und eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse“, berichtet sie. Sie habe ohne Rufnummernübermittlung bestimmt 50-mal die Nummer gewählt, aber keinen Anschluss erhalten. „Eine E-Mail wollte ich nicht schreiben, da die dann ja auch noch meine E-Mail-Adresse haben“, berichtet die Frau.

Zwar sei die Familie bis auf die Preisgabe der Daten bislang nicht geschädigt worden, so die Tochter weiter. Ihr gehe es in erster Linie aber darum, andere Menschen vor dieser Masche zu warnen. Auch eine Nachbarin sei angerufen worden, berichtet die Frau. Sie ist sich sicher: „Das waren nicht die einzigen.“

Rechnung keinesfalls zahlen

Die Masche, bei der eine Pflegeberatungsfirma persönliche Daten abfangen will, ist nicht neu. Dabei haben die Betrüger Pflegebedürftige und deren Angehörige als Opfer im Visier. Sie treten nicht nur telefonisch auf, sondern kommen auch persönlich an die Haustür. „Ob es um die Abfrage der persönlichen Krankenversichertennummer, den Pflegegrad, Kontodaten oder das konkrete Angebot für Pflegehilfsmittel oder Hausnotrufanlagen geht: Hier ist unbedingt Vorsicht angeraten“, warnt beispielsweise die AOK. Vor allem, wenn wenige Tage später eine Rechnung ins Haus flattert, sollte diese keinesfalls bezahlt werden.

Auch andere Versicherungen warnen deutlich davor, an der Haustür oder im Internet Auskünfte zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen, zu Pflegegraden oder zu Pflegegeldansprüchen zu erteilen. Sollte ein solcher Kontaktversuch erfolgen, solle das Gespräch sofort beendet werden und – möglichst mit der notierten, angezeigten Telefonnummer und dem Namen des Anrufers – Anzeige bei der Polizei erstattet werden.