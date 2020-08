Eine Autofahrerin ist am Samstagmittag mit ihren Auto in Wolfstein gegen eine Mauer gefahren, wobei an Fahrzeug und Mauer laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro entstanden ist. Wie die Lauterecker Polizei am Sonntag weiter berichtet, stand die 60-jährige Fahrerin unter erheblichem Alkoholeinfluss, was zu dem Unfall geführt haben dürfte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,78 Promille. Der Frau wurde noch eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Außerdem kommt ein Strafverfahren auf die Frau zu.